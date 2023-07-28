Bursa, 2024'e kadar su sıkıntısı çekmeyecek Bursa'da tarihinin en düşük seviyesine inen Doğancı Barajı ile dibi gören Nilüfer Barajı'ndaki su seviyesi, etkili olan nisan yağmurlarıyla tamamen doldu.

DHA

Uludağ'ın eteklerinde yer alan ve Bursa'nın içme suyu kaynağı olan Doğancı Barajı'nın doluluk oranı, kuraklık nedeniyle şubat ayında yüzde 24'te kaldı.

Bu rakam, barajın kurulduğu 1983'ten bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Nilüfer Barajı ise neredeyse tamamen kurudu.

Ancak nisan ayında etkili olan yağışlar, Uludağ'daki karların erimesi ve su tasarrufu çağrılarıyla birlikte Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı beklenilen seviyeye ulaştı.

Bursa'da doluluk yüzde 98'e kadar yükseldi

Ülke genelinde, son günlerde yaşanan kavurucu sıcaklara rağmen Bursa'da Doğancı'daki doluluk oranı yüzde 76, Nilüfer Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 98 olarak ölçüldü.

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, hava sıcaklığının en yüksek seviyeye ulaştığı çarşamba günü, su arıtma tesislerine 500 bin metreküp su çıkışı yapıldığını söyledi.

"Su kayıp kaçaklarında Türkiye'nin en başarılı iliyiz"

Yağışların geç gelmesine rağmen, barajlarda risk olmamasının en temel sebebinin su kayıp kaçaklarının önüne geçilmesi olduğuna dikkat çeken Gülenç, şunları söyledi:

Su kayıp kaçakları çok önemli. İçme suyu şebekelerinde BUSKİ kurulduğunda yüzde 65 seviyesinde kaçak vardı. 100 birimlik suyun yüzde 65'i kaçaktı. Sadece yüzde 35'i musluklardan akabilirken, şu anda kaçağı yüzde 18'e düşürerek ciddi bir çalışma yaptık. Su kayıp kaçaklarında Türkiye'nin en başarılı ili olarak ödülümüzü aldık.

Şehrin büyümesiyle plan ve projelerin hız kazandığını, suyun bilinçli olarak tüketilmesi için çalışmalara başladıklarını söyleyen Gülenç, "Çınarcık Barajı'ndan 145 milyon metreküp su getirme projemiz var. 2,5 sene içerinde bu projemizi tamamladığımızda su problemi ortadan kalkacak." dedi.

"Su bol diye rehavete kapılmayalım"

Tasarruf çağrılarının ve bilinçli su tüketiminin barajlardaki doluluk oranında büyük etkisi olduğunu anlatan Gülenç, vatandaşlara tasarruf çağrısında da bulundu: