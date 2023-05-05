Bursa 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı
İHA

İnegöl- karayolu üzeri Hikmet Şahin köprülü kavşağında yağış nedeniyle yavaşlayan trafikte 16 BB 873 plakalı minibüse arkasında seyir halinde olan 07 AES 591 plakalı otomobil çarptı.

2 yolcu yaralandı

Kazayla birlikte sırasıyla 42 AIZ 651 plakalı hafif ticari araç, 16 ATG 936, 34 VU 8706 plakalı otomobil, 16 ABD 013 plakalı otomobil ve 16 AFZ 239 plakalı otomobil çarpıştı.

Zincirleme sonucu sürücüler yaralanmazken, araçlarda yolcu konumunda bulunan İrem M. (14) ile Seher S. (57) yaralandı.

Yaralılar tedavi altında

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Bursa 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı
Bursa 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı