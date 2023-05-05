Bursa 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

İHA
İnegöl-Bursa karayolu üzeri Hikmet Şahin köprülü kavşağında yağış nedeniyle yavaşlayan trafikte 16 BB 873 plakalı minibüse arkasında seyir halinde olan 07 AES 591 plakalı otomobil çarptı.
2 yolcu yaralandı
Kazayla birlikte sırasıyla 42 AIZ 651 plakalı hafif ticari araç, 16 ATG 936, 34 VU 8706 plakalı otomobil, 16 ABD 013 plakalı otomobil ve 16 AFZ 239 plakalı otomobil çarpıştı.
Zincirleme kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, araçlarda yolcu konumunda bulunan İrem M. (14) ile Seher S. (57) yaralandı.
Yaralılar tedavi altında
Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.