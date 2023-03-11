Bursa-İstanbul hattında deniz otobüsü seferlerine hava engeli

Türkiye, cumartesi gününden itibaren Balkanlar'dan gelecek olan yağışlı havanın etkisi altına girecek.
Marmara Bölgesi'de olumsuz hava şartlarından fazlasıyla etkilecek.
Deniz otobüsü seferleri yapılamayacak
BUDO, Bursa-İstanbul arasındaki 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre saat 08.00 ila 15.25 arasındaki 10 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Gözden Kaçmasın Meteoroloji 58 ile uyarı verdi Haberin Detayları