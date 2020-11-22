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    Bursa karantinada kalan ailenin evinde yangın çıktı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde karantinada olan bir ailenin kaldığı binanın çatı katında yangın çıkarken, dışarıya çıkan aile ambulansa alındı.
    • İHA
    • 22.11.2020 - 06:52
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    Bursa karantinada kalan ailenin evinde yangın çıktı

    Mesudiye Mahallesi Cevahir Sokak’ta 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyeni bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    DIŞARI ÇIKAN VATANDAŞLAR UYARILDI

    Polis ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokağa dökülen meraklı vatandaşları uyararak evlerine gönderdi. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürüldü.

    Bursa karantinada kalan ailenin evinde yangın çıktı #1

    KARANTİNADA OLAN AİLE, AMBULANSA ALINDI

    Öte yandan yangının çıktığı evde kalan 4 kişilik ailenin karantinada olduğu öğrenildi. Gelen sağlık ekipleri dışarda bekleyen aileyi ambulansa aldı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

    Bursa karantinada kalan ailenin evinde yangın çıktı #2

    Bursa karantinada kalan ailenin evinde yangın çıktı #3

    Bursa karantinada kalan ailenin evinde yangın çıktı #4

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