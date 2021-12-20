Bursa merkezli operasyonda 57 bin litre sahte içki ele geçirildi

Bursa merkezli 9 ilde jandarmanın düzenlediği ‘sahte içki’ operasyonunda 31 bin litre etil alkol, 57 bin litre sahte içki ve 269 litre dezenfektan ele geçirildi. 24 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekipleri, sahte içki üretimi yapan yerleri tespit etti.

81 İLE KARGOYLA GÖNDERİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin, etil alkollerin üzerine yüzey temizleyicisi, dezenfektan, adblue gibi ürün etiketleri yapıştırarak, 81 ile kargo ile gönderdikleri tespit edildi.

9 İLDE 22 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bursa merkez olmak üzere İstanbul, Mersin, Aydın, Malatya, Denizli, Gaziantep, İzmir ve Amasya’da 22 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

TOPLAMDA 57 BİN LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Toplam 24 şüphelilin gözaltına alındığı operasyonda 31 bin litre etil alkol, 57 bin litre sahte içki, 5 bin adet içki yapımında kullanılan aroma, 51 adet alkollü içki yapımında kullanılan alkol kiti, 1 adet alkolmetre, 9 bin adet boş içki şişesi, 1 tabanca, 269 adet dezenfektan ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

































