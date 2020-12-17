Bursa'da 3 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesinin ardından, dün tutuklanan 2 şüpheliden biri adına kargoyla gönderilen 1 ton sahte içkiye el konuldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, kentte sahte içki kaynaklı ölümlerle ilgili soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün tutuklanan U.K. adına Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki bir kargo firmasına, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden gönderi ulaştırıldığını tespit etti.

PİYASAYA SÜRECEKTİ

Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 ton sahte içki ele geçirerek piyasaya sürülmesini önledi.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Bursa'da alkol aldıktan sonra fenalaşan 14 kişi Çekirge Devlet ve Bursa Şehir Hastanelerine kaldırılmıştı.

Bu kişilerden Mehmet İ. (59), İrfan Ç. (39) ve Sümer Ç. (51) yaşamını yitirmişti. Şüpheliler E.O. ve U.K'nin dün tutuklanmasının ardından Tekirdağ'da M.H, Bursa'da da B.B. ve M.G. gözaltına alınmıştı.

Bursa'da 1 ton sahte içki ele geçirildi ViDEO