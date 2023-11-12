Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı bulvarında bulunan 10 katlı iş yerinde yangın çıktı.
Ekipler olay yerine sevk edildi
Büyüyen yangın yan taraftaki binaya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çevik kuvvet ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına 25 araç 70 personel ile müdahale etti.
Binanın altındaki kafede başlayan yangın önce dış cepheye ardından ofislere sıçradı.
Yangın yan binaya sıçradı
Binanın dış cephesinin kompozit olması nedeniyle yangın büyüyerek yayıldı.
Yangının büyümesi üzerine alevler yan taraftaki binaya sıçradı.
Yangın kontrol altında
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Bina tamamen zarar gördü
99 ofisin bulunduğu iş merkezinin tamamının zarar gördüğü olayda, park halindeki iki araç da kullanılamaz hale geldi.
Yangının gece saatlerinde çıkması ise facianın önüne geçti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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