Haberler



İç Haber



Bursa'da 10 katlı iş yerinde yangın çıktı

Bursa'da 10 katlı iş yerinde yangın çıktı Bursa'da 10 katlı iş yerinde çıkan yangın, yan taraftaki binaya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.