Bursa'da 103 bin kişiye koronavirüs cezası kesildi

Bursa polisi, dört ay zarfında yaptığı denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan yaklaşık 103 bin kişiye toplam 95 milyon lira ceza kesti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 57 bin 254 polis, 4 ayda çok çok sayıda maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Ekipler; 2 bin 117 berber, kuaför, güzellik merkezi, 19 alışveriş merkezi, 5 bin 303 ticari taksi, 100 taksi durağı, 130 pazar yeri ve sosyete pazarı, 8 bin 799 şehiriçi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı, 2 bin 547 kahvehane ve kıraathane, 55 hamam, sauna, buhar odası, jakuzi, kaplıca ve kapalı yüzme havuzları, 2 bin 321 lokanta, restoran, kafe, 148 spor merkezi, 159 sahil bantları, park, piknik ve mesire alanları, 160 konaklama tesisi, 587çay bahçesi, 211 dernek lokali, 570 nikah ve düğün salonu, 427 internet kafe, 7 sinema ve tiyatro salonu, 13 lunapark ve tematik park, 63 ganyan bayiini denetledi.

TOPLAM KESİLEN CEZA

4 aylık denetlemeler sonucunda, sosyal mesafe kuralına uymayan 1.500 kişiye 3 milyon 673 bin 711 lira, maske kuralına uymayan 101 bin 393 kişiye de 91 milyon 254 bin lira ceza kesildi.