Bursa'da 11 yaşındaki çocuk kolunu ot biçme makinesine sıkıştırdı Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Elmaçayır Mahallesi'nde kolu traktörün arkasındaki ot biçme makinesine sıkışan 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

İHA

Bursa'da yaşanılan kazada kan aktı..

Saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Elmaçayır Mahallesi'ndeki tarlada meydana gelen olayda 50 yaşındaki Emircan H. , traktörünün arkasına bağladığı ot biçme makinesiyle tarlasındaki otları biçmeye başladı.

Çalışan makinenin yanındaki ip, 11 yaşındaki amcasının oğlu Muhammed Muhittin H.'nin sağ koluna takıldı.

Kolu makineye sıkıştı

Makinenin dönen şaftının çektiği iple birlikte çocuğun sağ kolu makineye sıkıştı. Çocuğun bağırma sesini duyan kuzeni, makineyi durdurdu. Sürücü, 112'ye haber vererek yardım istedi.

1 saat süren çalışma sonucu çocuğun kurtarıldı

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 1 saat süren çalışma sonucu çocuğun sıkışan kolu makinadan kurtarıldı. Kolu parçalanan çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Bursa'da özel bir hastaneye sevk edildi.