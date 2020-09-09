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    Bursa'da 12 öğretmen karantinaya alındı

    Orhaneli ilçesinde seminere katılan 14 öğretmenden, 2'sinde koronavirüse rastlanması üzerine 12 öğretmenin karantinaya alındığı açıklandı.
    • DHA
    • 09.09.2020 - 20:42
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    Bursa'da 12 öğretmen karantinaya alındı

     

    Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Orhaneli Anadolu Lisesi'nde geçtiğimiz hafta düzenlenen seminere katılan 2 öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı.

    12 ÖĞRETMEN KARANTİNADA

    Bunun üzerine sağlık tedbirleri kapsamında seminere katılan diğer 12 öğretmen karantinaya alındı.

    Karantinaya alınan öğretmenlerin henüz bir şikayetinin bulunmadığı ve tedbir amaçlı karantinaya alındığı kaydedildi.

    Bursa da 12 öğretmen karantinaya alındı #1

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