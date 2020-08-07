Doğuştan yürüme ve zihinsel engelli olan 15 yaşındaki Berna'nın, yürüyebilmesi için ameliyat olması gerekiyor. Aile, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde oturan İlkay ve Melek Kara çiftinin kızı epilepsi ve serebral palsi hastası Berna Kara, yürüme engelli dünyaya geldi.

İstanbul'daki bir özel hastanede ameliyat olması durumunda kızlarının yüzde 80 yürüme yetisi kazanacağını öğrenen aile, ameliyat parasının 150 bin lira olduğunu öğrenince yardım kapılarını çalmaya başladı.

KAYMAKAMLIKTAN İZİN ALIP YARDIM TOPLAMAYA BAŞLADILAR

Ameliyat ücretini karşılayamayan Kara Ailesi, paranın toplanması için İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği’nden yardım istedi. Kaymakamlıktan alınan yardım kampanyası izninin ardından Berna’nın ameliyat ücretinin toplanması için banka hesabı açıldı.

Bursa'da küçük Berna ameliyat olabilirse yürüyebilecek VİDEO



"KIZIMIN YÜRÜMESİ İÇİN YARDIM BEKLİYORUM"

Kızı Berna'nın doğuştan yürüme engelli olduğunu belirten İlkay Kara, "Birçok hastaneye gittik. Devlet hastanelerinde bu ameliyat yapılmıyor. Biz de İstanbul da özel bir hastaneye gittik. Doktor gördü ve ameliyatı yapacağını söyledi. Ameliyat masrafı 150 bin TL. Ben asgari ücretle mobilya sektöründe işçiyim. Bu ameliyatı ödeyecek param yok. Bu konuda kaymakamlığa başvuru yaptık. Devletimiz sağ olsun bu konuda elinden gelen desteği zaten veriyor. Fakat özel bir hastane olduğu için bu ücretin ödenmesi zor. Kaymakamlık oluruyla kampanya başlatıldı. Ameliyat olması halinde yüzde 80 ila 90 oranında yürür dediler. Tabii işimiz Allah’a kalmış. Kızımın yürümesi için hayırseverlerden destek bekliyoruz.” dedi.

"HAYIRSEVERLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

Zihinsel Engelliler Derneği Başkan Vekili Berrin Demiral ise, “Dernek olarak Berna için yardım kampanyası başlattık. Zihinsel ve bedensel engelli kızımız, yürüyebilmesi için bir ameliyat geçirecek. İnegöllüler bu konuda gerekli desteği sağlar diye umuyoruz. Daha önceden de birçok vatandaşımız verilen destekle sağlığına kavuştu. İnşallah başaracağız. Hayırseverlerden bu konuda destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

































