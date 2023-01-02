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    Bursa'da 15 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

    Bursa’da 15 kişilik aile, akşam yemeğinde yedikleri mantardan zehirlendi. Çevredeki hastanelere kaldırılan vatandaşlar tedavi altına alındı.
    • 02.01.2023 - 02:30
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    Bursa'da 15 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

    Erzurumlu Mümessil, Zerk ve Bordo Bereliler Afrin gibi filmlerde oyunculuk yapan ayrıca senaristlik de icra eden 43 yaşındaki Burak Bozdağ, ailesiyle birlikte Osmangazi ilçesine bağlı Ovakça Mahallesi'nde oturan akrabalarının evine gitti.

    Yedikleri mantar zehirledi

    Akşam yemeğinde buluşan aile bireyleri yedikleri mantar üzerine kusma ve üşüme şikayetleri yaşadı.

    Bursa da 15 kişi yedikleri mantardan zehirlendi #1

    15 kişi tedavi altında

    İHA'nın haberine göre, zehirlendiklerini düşünen aile bireyleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 15 kişi tedavi altına alındı.

    Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

    Bursa da 15 kişi yedikleri mantardan zehirlendi #2

    Bursa da 15 kişi yedikleri mantardan zehirlendi #3


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