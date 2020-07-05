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- Bursa'da 185 yıl cezası bulunan firari yakalandı
Bursa'da 185 yıl cezası bulunan firari yakalandı
Örgüt kurmak, dolandırıcılık ve bilişim suçundan 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Muharrem Ulukuş, 3 yılın sonunda yakalandı.
- DHA
- 05.07.2020 - 09:23
Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Ekipleri, örgüt kurma, dolandırıcılık ve bilişim suçlarından hakkında 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muharrem Ulukuş’un Bursa’da saklandığı istihbaratı üzerine harekete geçti.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Ulukuş’un Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’nde bir evde saklandığı bilgisi üzerine ekipler teknik takip başlattı. Sokağı ablukaya alan ekipler Muharrem Ulutaş’ı saklandığı eve baskın yaparak yakaladı.
Hakkında 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır kaçtığı öğrenilen Ulutaş’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.