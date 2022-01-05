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    Bursa'da 2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 tutuklama

    Bursa'da tarihi evden 100 ila 400 yıl arasında tarihi geçmişe sahip 2 milyon TL değerinde eşya çaldıkları şüphesiyle yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
    • DHA
    • 05.01.2022 - 21:35
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    Bursa'da 2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 tutuklama

    25 Aralık 2021 tarihinde, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Camii Sokak üzerinde bulunan 2 katlı ahşap tarihi binada meydana gelen olayda, binadan toplamda 2 milyon TL değerinde, 3 adet 400 yıllık dokuma halı, 9 adet 100 yıllık tüfek, çok sayıda tarihi değeri olan eşya çalındı.

    5 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Hırsızlıkla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, ilçe genelindeki 100 adet güvenlik kamerasının görüntüsünü incelemeye aldı. Görüntülerden zanlıları tespit eden polis, 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda, M.D. (34), M.S. (38) , E.Ç. (27), H.İ.Ç. (33) ve O.E. (32) yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda tarihi değeri olan eşya ele geçirildi.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden M.D. ve O.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.Ç., M.S., H.İ.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Bursa da 2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 tutuklama #1


    Bursa da 2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 tutuklama #2

    Bursa da 2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 tutuklama #3

    Bursa da 2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 tutuklama #4

    Bursa da 2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 tutuklama #5

    Bursa da 2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 tutuklama #6

    Bursa da 2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 tutuklama #7

    Bursa da 2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 tutuklama #8


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