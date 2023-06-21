Bursa'da 2 yaşındaki bebek balkondan düştü
İHA

Bursa'da yaşanılan olayda, 2 yaşındaki ölümden döndü..

İnegöl'ün Akhisar Mahallesi Aydınlık Sokak'taki 3 katlı apartmanın 1. katında meydana gelen olayda, 2 yaşındaki Yusuf Hamza A., dairenin odasında oynamaya başladı.

Kuma düştü

O sırada balkona çıkan çocuk, korumalıklarına tırmanarak boşluğa düştü. Kum üzerine düşen bebek yaralandı.

Ağlayan çocuğun imdadına annesi Naciye A. yetişti. Yaralı bebek, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.