Bursa'da 2 yaşındaki bebek balkondan düştü

İHA
Bursa'da yaşanılan olayda, 2 yaşındaki bebek ölümden döndü..
İnegöl'ün Akhisar Mahallesi Aydınlık Sokak'taki 3 katlı apartmanın 1. katında meydana gelen olayda, 2 yaşındaki Yusuf Hamza A., dairenin odasında oynamaya başladı.
Kuma düştü
O sırada balkona çıkan çocuk, balkon korumalıklarına tırmanarak boşluğa düştü. Kum üzerine düşen bebek yaralandı.
Ağlayan çocuğun imdadına annesi Naciye A. yetişti. Yaralı bebek, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumu iyi
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.