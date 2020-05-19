Bursa'da 20 dönümlük alana Atatürk imzası

Gemlik ilçesinin en hakim tepesi olan Keltepe'ye ilçe belediyesince dev Atatürk imzası atıldı.

Bursa'da dev Atatürk imzası oluşturuldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gemlik ilçesinde 20 dönümlük alanda oluşturulan imza için 30 kamyondan fazla taş kullanıldı.

İznik ilçesinden de görülen imzada uzunluğu 100 metreyi bulan devasa büyüklükte harfler bulunuyor. İmza, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçakların da iniş güzergahında bulunuyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyip konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, şunları söyledi:

"GEMLİK'İN EN HAKİM NOKTASI"

"Burası Gemlik'in en hakim noktası. Gemlik Körfezi'nden İznik Gölü'ne kadar görebildiğimiz bir yer. Aynı zamanda özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçakların da rotası içinde olan bir zirve nokta. Malum 19 Mayıs, bu Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'na başladığı, ilk adımın atıldığı gün. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı gün bugün.

"BİZLERDEN BEKLENTİ VARDI"

Bir milletin kurtuluşunun ilk adımı. Koronavirüs nedeniyle bir şey yapmak da mümkün değil. Yurttaşımızın bizlerden bir beklentisi vardı. 'Bu 19 Mayıs sönük mü geçecek' diyorlardı. Böyle bir çalışma yapalım dedik. Bildiğimiz kadarıyla dünyanın en büyük Atatürk imzası olacak. 200 metre uzunluğunda bir imza. 100 metre uzunluğu olan harflerimiz var.

"30 KAMYONDAN FAZLA TAŞ KULLANILDI"

Yaklaşık 20 dönümlük arazi içerisine yerleştirilmiş durumda. 30 kamyondan fazla taş kullanıldı. İnsanlarımızı bir parça da olsa mutlu edebilmek istiyoruz. Hem 19 Mayıs önemli bir gün, bunu yapmak boynumuzun borcuydu diye düşünüyoruz.

Tüm ulusumuzun 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı hem de mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Umarım ayrı kaldığımız son bayram olur. Omuz omuza, hep birlikte alanlarda kutlayabileceğimiz bayramlarda da buluşmak dileğiyle."