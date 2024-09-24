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Bursa’da 200 bin liralık kaçak gözlük ele geçirildi

Bursa’da 200 bin liralık kaçak gözlük ele geçirildi Bursa’da Mudanya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sırasında 200 bin lira değerinde çeşitli markalarda gözlükler ele geçirildi.