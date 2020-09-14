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    Bursa’da 24 ayar altın kaplamalı baklava yapıldı

    Altın kaplamalı baklavanın dilimi, 550 liradan satılırken, ilgi gördüğü belirtiliyor.
    • DHA
    • 14.09.2020 - 10:54
    • Güncelleme : 14.09.2020 - 10:54
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    Bursa’da 24 ayar altın kaplamalı baklava yapıldı

    Bursa’nın İznik ilçesinde baklavacı Argün Gürol, 24 ayar saf altın ile kaplı baklava yaptı.

    Altın kaplamalı baklavanın dilimini 550 lira olarak belirleyen Gürol, amaçlarının, baklavaya olan değeri göstermek olduğunu dile getirdi.

    “ALTINI SARRAFLAR ÇEKİYOR”

    Argün Gürol, İki gün önce ürettik. İnsanların ilgisini çekiyor. Baklavayı merak edip, görmek isteyenler var. Altını sarraflarda özel olarak çektiriyoruz. Tadı aynı.” dedi.

    Bursa’da 24 ayar altın kaplamalı baklava yapıldı #1

    Bursa’da 24 ayar altın kaplamalı baklava yapıldı #2

    Bursa’da 24 ayar altın kaplamalı baklava yapıldı #3

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