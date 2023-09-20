Bursa'da 3 araç çarpıştı, 3'ü polis 6 kişi yaralandı
İHA

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Gökdere Bulvarı'nda, Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde seyir halinde olan Asım Ş. idaresindeki 16 S 7623 plakalı servis minibüsü, Göksel Ç. idaresindeki 16 T 0645 plakalı ticari taksi ve Beyazıt Caddesi'nden Kemal Bengü Caddesine seyir halinde görevden dönen 16 A 62737 plakalı polis aracı çarpıştı.

3'ü polis 6 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazanın şiddetiyle 3 polis memuru ile serviste bulunan 3 yolcu yaralandı.

Yaralı 3 polis memuru ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, servis minibüsündeki 3 yolcu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü.

Bursa'da 3 araç çarpıştı, 3'ü polis 6 kişi yaralandı

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)