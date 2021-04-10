Bursa'da, 3 aracın karıştığı kazada engelli sürücü yaralandı

İnegöl ilçesinde, 3 aracın çarpıştığı kazada engelli sürücü Süleyman Sükut yaralandı.

Bursa- Ankara karayolu üzeri Yeniceköy köprülü kavşak mevkiinde, tomobiliyle Bursa’dan İnegöl'e seyir halinde olan Harun Öztürk (35), iddiaya göre, yola çıkan köpeğe çarpmamak ani fren yaptı.

Bu sırada arkadan gelen Semih Varışlısoy (30) yönetimindeki araç, duramayarak Öztürk'ün aracına, engelli sürücü Süleyman Sükut (50) yönetimindeki otomobil de cipe arkadan çarptı.

1 KİŞİ YARALANDI

Kazada engelli sürücü Süleyman Sükut yaralandı. Yaralı Süleyman Sükut, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

















