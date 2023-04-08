Bursa'da 3 arkadaş Muharrem İnce için limitsiz iddiaya girdi: Kaybeden takım elbiseyi alır Memleket Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ilk turda alacağı oy üzerinden takım elbisesine iddiaya giren bir grup, aralarında sözleşme imzalayarak o anları kayıt altına aldı.

İHA

Türkiye'nin gündemi 14 Mayıs seçimleri.

Heyecanın giderek arttığı siyaset arenasının yanı sıra, adayı belirleyecek olan halkın da gündemi Cumhurbaşkanlığı seçimleri.

Tarihin en önemli seçimlerine sayılır günler kalırken, vatandaşlar adayların kesinleşmesi ve ittifakların şekillenmesiyle birlikte kararını vermeye hazırlanıyor.

Sokaklarda nabızlar yoklanırken, sosyal medya kullanıcıları da seçim gündemine yorumda bulunuyor.

İnce'nin oy potansiyeli tartışılıyor

Genç seçmenin hafızasına dansıyla kazınan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Kimileri oyları böleceğini düşünürken, kimileri ise önceki seçimde tutumundan dolayı eleştiriler yağdırıyor.

Yüzde 5'i geçer mi geçemez mi iddiası

Bursa'da da 3 arkadaş İnce'nin oy potansiyeli hakkında yorumda bulundu.

İznik ilçesinde yaşayan Hakan Belli adlı vatandaş, İnce'nin alacağı oyun yüzde 5'i geçmeyeceğini belirtti.

Bunun üzerine arkadaşları Ömer Şener ve Orhan Dursun ile limit olmadan takım elbisesine iddiaya girdi.

'Caymak yok' diyen üç arkadaş, aralarında bir de sözleşme imzaladı.

O anları ise kayıt altına alındı.