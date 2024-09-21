Bursa'da 30 saniyede 160 bin liralık telefon çaldılar

İHA
Bursa'da Osmangazi ilçesinde bulunan bir telefon mağazasına saat 17.30 sıralarında gelen 3 çocuk şüpheli, 2 telefonu 30 saniyede çalıp kayıplara karıştı.
TELEFONLARIN DEĞERİ 160 BİN LİRA
Şüpheli çocuklardan biri etrafta gözcülük yaptığı, 2 şüphelinin ise telefonu aldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, 2 telefonun değerinin 160 bin lira olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri ihbar üzerine hırsızlığa karışan çocukları bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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