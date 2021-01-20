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    Bursa'da 300 kiloluk sünger kalıbı, motosikletlinin üzerine düştü

    İnegöl'de motosikletiyle seyir halindeyken, yanından geçtiği bir tırdan üzerine düşen 300 kilogramlık sünger kalını nedeniyle yaralanan Muhammet Edip Mustafa'nın vücudunda kırıklar oluştu.
    • DHA
    • 20.01.2021 - 15:47
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    Bursa'da 300 kiloluk sünger kalıbı, motosikletlinin üzerine düştü

     

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde faaliyet gösteren mobilya firmasının önünde, firmada çalışan işçiler, tır dorsesinde getirilen sünger kalıplarını indirmek istedi.

    Ancak kalıplardan biri, motosikletiyle yoldan geçen Muhammet Edip Mustafa’nın üzerine düştü.

    300 KİLONUN ALTINDA KALDI

    300 kilogram ağırlığındaki sünger kalıbının altında kalan Mustafa yaralandı.

    İşçiler tarafından kurtarılıp, altında kaldığı sünger kalıbının üzerine yatırılan Mustafa ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedavi altına alındı.

    Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Mustafa'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.

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    Bursa da 300 kiloluk sünger kalıbı, motosikletlinin üzerine düştü #2

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    Bursa da 300 kiloluk sünger kalıbı, motosikletlinin üzerine düştü #5

    Bursa da 300 kiloluk sünger kalıbı, motosikletlinin üzerine düştü #6

    Bursa da 300 kiloluk sünger kalıbı, motosikletlinin üzerine düştü #7

    Bursa da 300 kiloluk sünger kalıbı, motosikletlinin üzerine düştü #8

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