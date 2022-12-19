Bursa'da 300 yıllık çınar ağacı iş yerinin çatısına devrildi

Bursa İznik'te 300 yaşında olduğu tahmin edilen tarihi çınar, kökünden koparak bir iş yerinin çatısına devrildi. İş yerinin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Saat 19.00 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Beyler Mahallesi Kılıçaslan Caddesi'nde meydana gelen olayda, yaklaşık 300 yaşında olduğu tahmin edilen tarihi çınar ağacı, kökünden koparak büyük bir gürültüyle bir iş yerinin çatısına devrildi.

İş yerinin çatısında maddi hasar oldu

Ağacın devrildiğini gören vatandaşlar panik içerisinde kaçıştı. Kimsenin yaralanmadığı olayda iş yerinin çatısında küçük çaplı hasar meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kesilerek caddeden kaldırıldı.





































