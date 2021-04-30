Euro
9.9654
0.02%
Dolar
8.2843
0.99%
Altın
470.1
0.61%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
465.499
7.51%
EXEN Coin
26.76
-3.60%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Bursa’da 5 kilometrelik araç kuyruğu

    17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, oluşturulan denetim noktalarında araç kuyrukları oluştu. Acemler Kavşağı’nda oluşan 5 kilometrelik araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.
    • DHA
    • 30.04.2021 - 13:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da 5 kilometrelik araç kuyruğu

    Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, dün saat 19.00'da başladı.

    Kısıtlamanın ilk gününde, polis ekipleri kentin birçok bölgesinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı.

    Ekipler, araçları tek tek durdurup, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

    5 KİLOMETRELİK KUYRUK

    Kentte, araç yoğunluğunun en fazla yaşandığı Acemler Kavşağı’nda kurulan uygulama noktasında, yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluştu.

    Araç kuyruğu, drone ile havadan görüntülendi.

    Bursa’da 5 kilometrelik araç kuyruğu #1

    Bursa’da 5 kilometrelik araç kuyruğu #2

    Bursa’da 5 kilometrelik araç kuyruğu #3

    Bursa’da 5 kilometrelik araç kuyruğu #4

    Bursa’da 5 kilometrelik araç kuyruğu #5

    Bursa’da 5 kilometrelik araç kuyruğu #6

    Bursa’da 5 kilometrelik araç kuyruğu #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir