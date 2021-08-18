Bursa'da 5 kaçak göçmen yakalandı
İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin, şüphelendiği ticari taksiyi durdurması sonucu 5 kaçak Afgan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.
- İHA
- 18.08.2021 - 01:35
- Güncelleme : 18.08.2021 - 02:19
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri kaç göçmen yakaladı.
İnegöl'ün girişinde uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri ticari taksiyi durdurdular.
Araç içindeki yolcular şüphe üzerine araçtan indirilerek kimlikleri kontrol edildi.
SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE GÖÇ MÜDÜRLÜĞÜNE YOLLANDILAR
Kontrolde kaçak yollarla ilçeye geldikleri tespit edilen 5 Afgan uyruklu şahıs gözaltına alındı.
Soruları tamamlanan şahıslar, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler.