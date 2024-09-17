Bursa'da 5 yaşındaki çocuğun oynadığı bıçak gözüne battı İnegöl ilçesinde mutfaktan alıp oynadığı bıçak gözüne batan 5 yaşındaki Emsal Y., hastanede tedaviye alındı..

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DHA

Bursa'da bıçakla oyun, faciaya neden oluyordu..

İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Arap Cami Sokak’ta, Emsal Y.’nin mutfaktan alıp oynadığı ekmek bıçağı sol gözüne battı.

Oğlunun gözünden yaralandığını fark eden annesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık görevlileri, gözüne pansuman yaptıkları çocuğu, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

GÖZÜ DERİNDEN YARALANDI

Burada muayenesi yapılan Emsal Y., gözündeki yaranın derin olması nedeniyle Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)