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- Bursa'da 500 lirayla intihardan vazgeçti
Bursa'da 500 lirayla intihardan vazgeçti
İnşaat halindeki binanın 9’uncu katında intihar girişiminde bulunan kişi, yoldan geçen iş insanının 500 lira vermesiyle aşağı inerken, polis ekiplerince, 3 bin 150 liralık ceza kesildi.
- DHA
- 31.05.2020 - 11:23
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 15 katlı bina inşaatının 9'uncu katına çıkan Ogün G., iskele demirlerinden sarkarak, aşağı atlayacağını söyledi.
Ogün G.'yi gören çevredeki vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Ogün G.'yi indirebilmek için ikna çalışmalarına başladı.
500 LİRAYI ALINCA İNTİHARDAN VAZGEÇTİ
Yoldan geçen bir iş insanı durumu öğrenip, intihar girişiminde bulunan Ogün G.'ye 500 lira vereceğini belirtti.
Paranın yukarı gönderilmesinin ardından Ogün G., inşaattan indi.
Polis ekipleri, Ogün G.'ye kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 liralık ceza kesti.
Bursa'da 500 lirayla intihardan vazgeçti