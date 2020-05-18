Polis ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen 7 kumar baskınında 101 kişiye 318 bin 150 lira idari ceza uygulanırken, bir kişinin ise perdenin arkasına saklandığı görüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler, hareke geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir kişinin perdenin arkasına gizlenmeye çalıştığı görüldü.

101 KİŞİYE PARA CEZASI UYGULANDI

Operasyonlara devam eden ekipler, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde son 1 haftada 7 operasyon düzenledi.

Baskınlarda toplam 101 kişinin bulunduğu iş yerlerinde kumar oynadığı belirlenen 32 kişiye toplam 36 bin 750 lira idari ceza uygulanırken 6 iş yeri işletmecisine de kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı.

Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamına uymadığı tespit edilen 101 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. Maddesince kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 318 bin 150 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Bursa'da 7 kumar baskınında 101 kişiye para cezası ViDEO