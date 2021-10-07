Bursa'da 9 kilo kubar esrar ele geçirildi
Bursa'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kilo kubar esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 07.10.2021 - 17:52
- Güncelleme : 07.10.2021 - 22:05
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Eskikaracakaya Mahallesi’nde İ.T., R.T., M.A., T.A ve T.A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.
6 BİDON İÇİNDE 9 KİLOGRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin evlerine baskın düzenledi.
Baskınlarda farklı ebatlarda 6 plastik bidon içinde 9 kilo kubar esrar, 3 uyuşturucu kullanmakta kullanılan aparat, 2 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanım pipeti, 1 tabanca, 1 parçalara ayrılmış tabanca, tabancalara ait 2 şarjör, 17 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 59 kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İnegöl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Bursa'da 9 kilo kubar esrar ele geçirildi VİDEO