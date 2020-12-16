Pitbull korumalı kıraathaneye düzenlenen baskında yakalanan 8 kişiye, 42 bin 488 lira para cezası uygulandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gece saatlerinde kıraathaneyi izlemeye alan ekipler, bir müşteri içeri girmeye çalıştığı sırada operasyon düzenledi.

PİTBULL KORUMALI KUMARHANE

Bu sırada içeriye girmeye çalışan müşteri sokak üzerinde kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri tarafından yakalandı. Kıraathanenin arka bölümüne giren ekipler, masalarda kumar oynandığını, masalarda para ve kartların olduğunu gördü.

Ayrıca kıraathanenin girişinde bulunan Pitbull köpeği dikkatlerden kaçmadı. Şüphelilerin, Pitbull köpeğini muhtemel bir tehlikeye karşı içeride sakladıkları belirtildi.

Bursa'da açık olan kıraathanedeki 8 kişiye para cezası ViDEO

8 KİŞİYE 42 BİN LİRA CEZA

Kumar oynayan 8 şüpheliye 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak', 'Maske Takmamak ve Kumar Oynamak' suçlarından 42 bin 488 lira para cezası kesildi.

İş yeri sahibi M.D.'ye ise 'Kumar Oynatmak ve Yer Temin Etmek' suçundan adli işlem yapıldı.

"ÇAY İÇMEYE GELDİK"

Gözaltına alınan 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir şüphelinin ise kendini görüntüleyen basın mensuplarına "Kumar oynamıyorduk, çay içmeye geldik." demesi dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.