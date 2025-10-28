Bursa'da ahırın çatısında onarım yaparken düştü: Ağır yaralandı

- Bursa'da çiftlik sahibi Muharrem A., ahırın çatısını onarırken 4 metre yükseklikten düştü.
- Ağır yaralanan Muharrem A., İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bursa'da gece saat 00.30 sıralarında Mesudiye Mahallesinde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde, sağanak yağış sırasında ahırın çatısından su sızdığını fark eden çiftlik sahibi Muharrem A., onarmak için çatıya çıktı.
4 METREDEN DÜŞEN ÇİFTLİK SAHİBİ AĞIR YARALAND
Onarım sırasında dengesini kaybeden çiftlik sahibi, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.