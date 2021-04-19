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    Bursa'da, akaryakıt istasyonunda kahve içen 14 kişiye ceza

    İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında bir akaryakıt istasyonunda kahve içen 14 kişiye toplam 44 bin 100 TL ceza kesildi.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 02:40
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 02:45
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    Bursa'da, akaryakıt istasyonunda kahve içen 14 kişiye ceza

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında tedbirlerini artıran polis ekipleri, Bursa-Ankara karayolundaki akaryakıt istasyonunda kalabalık bir grubun bulunduğu yönünde ihbar aldı.

    14 KİŞİYE 44 BİN LİRA CEZA

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kısıtlamaya uymayıp, kahve içen 14 kişiye topla 44 bin 100 TL para cezası kesti.

    Yapılan işlemlerin ardından kısıtlamayı ihlal eden 14 kişi, evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.

    Bursa da, akaryakıt istasyonunda kahve içen 14 kişiye ceza #1

    Bursa da, akaryakıt istasyonunda kahve içen 14 kişiye ceza #2

    Bursa da, akaryakıt istasyonunda kahve içen 14 kişiye ceza #3

    Bursa da, akaryakıt istasyonunda kahve içen 14 kişiye ceza #4

    Bursa da, akaryakıt istasyonunda kahve içen 14 kişiye ceza #5

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