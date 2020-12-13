Bursa'da alışveriş merkezinde yangın
Bursa'da bir alışveriş merkezinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
- AA
- 13.12.2020 - 17:17
- Güncelleme : 13.12.2020 - 18:04
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Keresteci Sokak’ta bulunan 6 katlı bir alışveriş merkezinin depo kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
3 KİŞİ BİNADAN ÇIKARILDI
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın sırasında binada bulunan 3 kişi güçlükle dışarı çıkartıldı.
Kentin birçok noktasından dumanları görülen yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Bursa'da alışveriş merkezinde yangın VİDEO