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    Bursa'da alışveriş merkezinde yangın

    Bursa'da bir alışveriş merkezinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
    • AA
    • 13.12.2020 - 17:17
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 18:04
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    Bursa'da alışveriş merkezinde yangın

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Keresteci Sokak’ta bulunan 6 katlı bir alışveriş merkezinin depo kısmında yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    3 KİŞİ BİNADAN ÇIKARILDI

    Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın sırasında binada bulunan 3 kişi güçlükle dışarı çıkartıldı.

    Kentin birçok noktasından dumanları görülen yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

    Bursa'da alışveriş merkezinde yangın VİDEO

    Bursa da alışveriş merkezinde yangın #1

    Bursa da alışveriş merkezinde yangın #2

    Bursa da alışveriş merkezinde yangın #3

    Bursa da alışveriş merkezinde yangın #4

    Bursa da alışveriş merkezinde yangın #5

    Bursa da alışveriş merkezinde yangın #6

    Bursa da alışveriş merkezinde yangın #7

    Bursa da alışveriş merkezinde yangın #8

    Bursa da alışveriş merkezinde yangın #9

    Bursa da alışveriş merkezinde yangın #10

    Bursa da alışveriş merkezinde yangın #11

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