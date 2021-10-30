Bursa'da alkollü çıkan şahıs, ekiplere itiraz etti

İnegöl ilçesinde trafik polisleri tarafından denetlemeye tutulan sürücü alkollü çıkınca, "Alkol falan kullanmıyorum. Protein tozu içip, spora gittim. Nasıl alkollü çıkıyorum" dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ile alkollü bir kişinin arasında ilginç diyalog yaşandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptı.

Uygulamada ekipler 16 LDM 80 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü F.A.'ya alkol testi uygulandı.

"EVDE YATIYORDUM, ALKOLLÜ ÇIKTIM"

1.09 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, "Evden geliyorum. Evde yatıyordum. Alkol falan kullanmıyorum. Alkollü çıktım, anlamadım ki. Sabah protein tozu içtim. Spora gittim. O kadar yani" dedi.

Alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL cezai işlem uygulanan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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