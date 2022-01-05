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    Bursa'da alkollü sürücü kamyonetiyle 50 metreden site bahçesine uçtu

    Bursa'da alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, 50 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine uçtu. Kamyonette bulunan 3 kişi kazayı şans eseri hafif yaralı olarak atlattı.
    • DHA
    • 05.01.2022 - 19:25
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    Bursa'da alkollü sürücü kamyonetiyle 50 metreden site bahçesine uçtu

    Bursa'nın Gemlik ilçesi Hisartepe Mahallesi 108 Evler bölgesinde meydana geldi. Abdurrahman Usman (34) yönetimindeki 16 ZM 866 plakalı kapalı kasa kamyonet, alkollü olduğu öğrenilen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine uçtu.

    2 KİŞİ KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

    Araç ağaçlık alanda asılı kalırken, kaza sırasındabölgede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Site sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
    Kamyon sürücüsü Usman ile araçta bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

    ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan biri tedbir amaçlı Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyon şoförü Abdurrahman Usman’ın yapılan muayenesinde alkollü olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa da alkollü sürücü kamyonetiyle 50 metreden site bahçesine uçtu #1

    Bursa da alkollü sürücü kamyonetiyle 50 metreden site bahçesine uçtu #2

    Bursa da alkollü sürücü kamyonetiyle 50 metreden site bahçesine uçtu #3

    Bursa da alkollü sürücü kamyonetiyle 50 metreden site bahçesine uçtu #4

    Bursa da alkollü sürücü kamyonetiyle 50 metreden site bahçesine uçtu #5


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