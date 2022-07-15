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    Bursa'da anahtarını unutan kişi, eve tırmanırken beton zemine düştü

    Bursa İnegöl'de meydana gelen olayda anahtarını evde unuttuğu için araç garajının çatısından eve tırmanmaya çalışan şahıs, çatı sacının kırılmasıyla düşerek yaralandı.
    • 15.07.2022 - 00:40
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    Bursa'da anahtarını unutan kişi, eve tırmanırken beton zemine düştü

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Cumhuriyet mahallesi Ateş sokakta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana gelen olayda Fırat H.(26), evin anahtarını içerde unuttu.

    5 metre yükseklikten beton zemine düştü

    Apartmanın 2. katına çıkmak için önce araç garajının çatısına çıktı. Çatıdaki plastik saçların kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü.

    Hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, yaralanan adamın imdadına ailesi yetişti.

    Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da anahtarını unutan kişi, eve tırmanırken beton zemine düştü #1

    Bursa da anahtarını unutan kişi, eve tırmanırken beton zemine düştü #2

    Bursa da anahtarını unutan kişi, eve tırmanırken beton zemine düştü #3


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