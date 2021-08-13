Bursa'da araç direğe çarptı: 1 ölü

İnegöl ilçesinde virajda kontrolünü kaybeden araç direğe çarptı. Kaza sonucu, sürücü hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma açıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.



Mesudiye Mahallesi'nden Yunus Emre Mahallesi'ne seyir halinde olan sürücü Çetin İlhan (31) yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıktı.

Süratli olan otomobil yolun sağındaki beton direğe çarptı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Şiddetli çarpma nedeniyle direk, aracı ikiye böldü. Kaza sonucu sürücü araçta sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda ekipler sevk edildi. Ekiplerce kurtarılan yaralı sürücü, 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araç çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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