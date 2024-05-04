Bursa'da araç refüje çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Mustafa Kemalpaşa'da kontrolden çıkıp refüje çarpan otomobilde bulunan baba hayatını kaybederken, anne ve çocukları ise ağır yaralandı.

İHA

İstanbul-İzmir Otoyolu İstanbul istikameti Bursa ili Mustafa Kemal Paşa ilçesinde, baba E.G. idaresindeki otomobil yol ayrımına geldiği esnada kontrolden çıkıp refüje çarptı.

Kazanın şiddetiyle savrulan araç adeta hurdaya dönerken, çevredekiler ise yaralıların yardımına koştu.

Aynı aileden 1 kişi öldü

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 4 kişiyi çıkarıp sağlık ekibine teslim etti.

Sağlık ekiplerince baba E.G.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, anne S.G. ile 2 çocuğu yaralandı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)