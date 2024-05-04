Bursa'da araç refüje çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İHA
İstanbul-İzmir Otoyolu İstanbul istikameti Bursa ili Mustafa Kemal Paşa ilçesinde, baba E.G. idaresindeki otomobil yol ayrımına geldiği esnada kontrolden çıkıp refüje çarptı.
Kazanın şiddetiyle savrulan araç adeta hurdaya dönerken, çevredekiler ise yaralıların yardımına koştu.
Aynı aileden 1 kişi öldü
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 4 kişiyi çıkarıp sağlık ekibine teslim etti.
Sağlık ekiplerince baba E.G.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, anne S.G. ile 2 çocuğu yaralandı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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