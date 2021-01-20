Bursa’da buz tutan yolda duramayan hafif ticari araç, bir evin bahçesine uçtu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi’nde, 3 gün süren yoğun kar yağışını ardından hava sıcaklığının eksilere düşmesi sonucu yollar buz tuttu.

Dik yokuştan aşağıya doğru inmeye çalışan hafif ticari araç, buzlu yolda kontrolden çıkarak kaymaya başladı.

ARACIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Sürücü, kontrolü kaybederek bir evin bahçesine uçarak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza anı ve bahçeye düşen aracın görüntüsü saniye saniye bir kişi tarafından kayda alındı

Bursa'da aracın evin bahçesine uçma anı ViDEO













