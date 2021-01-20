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    Bursa'da aracın evin bahçesine uçma anı

    Bursa’da buz tutan yolda duramayan hafif ticari araç, bir evin bahçesine uçtu.
    • İHA
    • 20.01.2021 - 16:29
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 17:06
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    Bursa'da aracın evin bahçesine uçma anı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi’nde, 3 gün süren yoğun kar yağışını ardından hava sıcaklığının eksilere düşmesi sonucu yollar buz tuttu.

    Dik yokuştan aşağıya doğru inmeye çalışan hafif ticari araç, buzlu yolda kontrolden çıkarak kaymaya başladı.

    ARACIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

    Sürücü, kontrolü kaybederek bir evin bahçesine uçarak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kaza anı ve bahçeye düşen aracın görüntüsü saniye saniye bir kişi tarafından kayda alındı

    Bursa'da aracın evin bahçesine uçma anı ViDEO

    Bursa kaza

    Bursa kaza

    Bursa kaza

    Bursa kaza

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