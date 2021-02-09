Bursa'da otomobilini park etmek istediği esnada yanlış vitese takan sürücü, bir kafenin içine girdi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı Caddesi’ne otomobiliyle gelen sürücü 55 yaşındaki N.Ö., aracını park etmek istedi.

O sırada kendisine bir kafe çalışanı yardım etti.

Bursa'da aracıyla kafeye daldı VİDEO

KONTROLÜ KAYBETTİ

N.Ö., otomobilini park ettiği sırada yanlış vitese alarak hızla kafenin cam balkonlu bahçe kısmına doğru ilerledi. Otomobilinin kontrolünü kaybeden N.Ö., kafe içerisine girerek kaza yaptı.

Kazadan, o esnada kafede bulunan bir kişi kıl payı kurtuldu.

"KADIN MASRAFLARI KARŞILAMAYI KABUL ETTİ"

Yaşanan kaza ile ilgili konuşan kafe sahibi 21 yaşındaki Doğukan Şebin, sabah kafeyi açtıklarını belirterek, “Fırına gidip poğaça falan getirecektim. Gittim, geldim bir baktım dükkanda araba var. Kamera kayıtlarına baktım hemen. Herhalde vitesi takılı unuttu. Ağacı falan dümdüz etmişler. Camı parçalayıp içeri girmişler. Allah razı olsun kadın tüm masrafları karşılamayı kabul ettiler. 70-80 bin TL gibi bir zarar gözüküyor. Vitrin, masa ve sandalyeler dümdüz oldu. Hepsi özel ahşaptan yapılmıştı. Yengem hemen arkadaydı, 30 santim bir farkla kıl payı kurtuldu. Babam da zaten park edebilsinler diye komut veriyordu." ifadelerini kullandı.