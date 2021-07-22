Bursa'da araçtaki etleri bozulmaması için klimayı soğutucu olarak kullandı

Bursa'da araçtaki etleri bozulmaması için klimayı soğutucu olarak kullandı

İnegöl ilçesinde yaşayan bir vatandaş, klimayı soğutucu olarak kullanarak aracında taşıdığı etlerin bozulmasını önledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Osman Barış, kurban kesmek için kardeşinin yaşadığı Denizli’ye hafif ticari aracıyla gitti. Kestiği kurbanın etlerini bagaja koyan Barış, yaklaşık 5 saat sürecek yolculukta etlerin bozulmaması için ilginç bir teknik geliştirdi.

KLİMADAKİ SOĞUK HAVAYI KULLANDI

Nalburdan aldığı plastik boruların bir ucunu aracın ön kısmında bulunan klima çıkışına monte eden adam, boruların diğer ucunu aracın bagajına uzattı. Kurduğu sistemle klimadan gelen soğuk havayı bagajdaki etlere iletti. Bu sistemle sıcak havada etlerin bozulmasını önledi.

"BORULAR RESMEN BUZ TUTUYOR"

Klimadan gelen soğuk havayı, boruyla aktardığını belirten Barış, “6 kişi ve benim kurban etlerimizi Denizli’den İnegöl’e götüreceğim. Yol yaklaşık 5 saat sürüyor. Havalar çok sıcak. Etimin bozulmaması için bir soğutma sistemi düşündüm. Nalburdan boru aldım. Aracın ön kısmında klimadan gelen soğuk havayı borularla bagaja aktardım. Klimayı açtığımda bagajı gayet iyi soğutuyor. Klimayı çalıştırınca borular resmen buz tutuyor” ifadelerini kullandı.