Bursa'da asansör tacizcisi yakalandı

L.K. adlı kadını, asansörde elle taciz eden Ferhat A. (36), daha önce şikayetçi olmayan kadının kararını değiştirmesi üzerine, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, evinin bulunduğu siteye giren L.K.’den (40) sitenin bahçe giriş kapısını açması için yardım istedi.

Kapıyı açan L.K. ile aynı apartmana giren kişi, birlikte asansöre bindi. L.K., kendisiyle konuşmak isteyen kişiden rahatsız olunca asansörden inmek istedi.

Bu kişi asansörden ineceği sırada L.K.’nin yüzüne dokundu. L.K. kendisini taciz eden kişinin elini itti.

Bursa'da asansörde taciz kamerada VİDEO

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Bu kez de şüpheli, L.K.’nin kalçasına dokundu. L.K., asansörden inerek, şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli ise L.K.’ye asansöre tekrar binmesi için eliyle ‘gel’ işareti yaptı.

L.K. uzaklaşırken, şüpheli asansörde kamera olduğunu fark edince, zemin kata inip apartmandan çıktı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

'UĞRAŞMAK İSTEMİYORUM' DEMİŞTİ

Site yöneticisi, olaydan 2 gün sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelerken komşusu L.K.’nin tacize uğradığını fark etti.

Site yönetici, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, apartmana gelerek, L.K.’ye ulaştı. Polisin olay anını anlatmasını istediği L.K., ‘Uğraşmak istemiyorum’ diyerek, şüpheliden şikayetçi olmadığını söyledi.

FİKRİNİ DEĞİŞTİRİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın dün basına yansımasının ardından polisi arayan L.K., kararını değiştirerek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Ferhat A. (36) olduğunu tespit etti.

TACİZCİ GÖZALTINA ALINDI

Ferhat A. evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Ferhat A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





















