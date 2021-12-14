Euro
16.1438
3.37%
Dolar
14.2577
3.07%
Altın
814.96
2.53%
Borsa
2.142
1.91%
Bitcoin
684.228
-3.08%
BTXN Coin
39.97
-0.07%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Bursa’da aşısız aile hekimi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    Ulubatlı Hasan Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hekimin, aşı karşıtı olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 14.12.2021 - 13:26
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 13:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da aşısız aile hekimi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Ulubatlı Hasan Aile Sağlık Merkezi’nde aile hekimi olarak görevli, eski İlçe Sağlık Müdürü Kutsal Altıntaş (57), yaklaşık 1 hafta önce koronavirüse yakalandı.

    Altıntaş, evinde karantinaya girdi.

    Sağlık durumu kötüleşen Altıntaş, ihbarla eve gelen sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRMADI

    Tedaviye alınan Altıntaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Evli ve 5 yaşında çocuğu olan Kutsal Altıntaş’ın, aşı karşıtı olduğu ve koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

    Bursa’da aşısız aile hekimi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti #1

    TABİP ODASI BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

    Öte yandan Bursa Tabip Odası'nın (BTO) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bursa-Karacabey'de aile hekimi olarak gören yapan Dr. Kutsal Altıntaş'ın koronavirüs nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.” denildi.

    Bursa’da aşısız aile hekimi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir