Bursa’da aşısız aile hekimi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ulubatlı Hasan Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hekimin, aşı karşıtı olduğu öğrenildi.

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Ulubatlı Hasan Aile Sağlık Merkezi’nde aile hekimi olarak görevli, eski İlçe Sağlık Müdürü Kutsal Altıntaş (57), yaklaşık 1 hafta önce koronavirüse yakalandı.

Altıntaş, evinde karantinaya girdi.

Sağlık durumu kötüleşen Altıntaş, ihbarla eve gelen sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRMADI

Tedaviye alınan Altıntaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 5 yaşında çocuğu olan Kutsal Altıntaş’ın, aşı karşıtı olduğu ve koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

TABİP ODASI BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Öte yandan Bursa Tabip Odası'nın (BTO) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bursa-Karacabey'de aile hekimi olarak gören yapan Dr. Kutsal Altıntaş'ın koronavirüs nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.” denildi.