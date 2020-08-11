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    Bursa'da asker eğlencesinde korona önlemleri unutuldu

    Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı eğlencede, onlarca kişi el ele tutuşup, halay çekti. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, tepkilere neden oldu.
    • DHA
    • 11.08.2020 - 14:20
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    Bursa'da asker eğlencesinde korona önlemleri unutuldu

    Koronavirüs salgını Türkiye'de büyük ölçüde kontrol altına alınmışken, yetkililer halkın rehavete kapılmaması gerektiği yönünde uyarılarına devam ediyor.

    Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına salgın tamamen ortadan kalkana kadar uyulması gerektiği uyarıları yapılmasına rağmen, kuralları dikkate almayanlar da var.

    Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde, dün akşam yapılan asker eğlencesi ve sokak düğününde koronavirüs tedbirlerine uyulmadı.

    Bursa'da asker eğlencesinde korona önlemleri unutuldu VİDEO

    EL ELE TUTUŞUP HALAY ÇEKTİLER

    Onlarca kişi, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı.

    Eğlenceye katılanların el ele tutuşup halay çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

    Görüntüleri izleyenler, tedbirlere uymayanlara tepki gösterdi.

    Bursa da asker eğlencesinde korona önlemleri unutuldu #1

    Bursa da asker eğlencesinde korona önlemleri unutuldu #2

    Bursa da asker eğlencesinde korona önlemleri unutuldu #3

    Bursa da asker eğlencesinde korona önlemleri unutuldu #4

    Bursa da asker eğlencesinde korona önlemleri unutuldu #5

    Bursa da asker eğlencesinde korona önlemleri unutuldu #6

    Bursa da asker eğlencesinde korona önlemleri unutuldu #7

    Bursa da asker eğlencesinde korona önlemleri unutuldu #8

    Bursa da asker eğlencesinde korona önlemleri unutuldu #9

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