Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı eğlencede, onlarca kişi el ele tutuşup, halay çekti. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, tepkilere neden oldu.

Koronavirüs salgını Türkiye'de büyük ölçüde kontrol altına alınmışken, yetkililer halkın rehavete kapılmaması gerektiği yönünde uyarılarına devam ediyor.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına salgın tamamen ortadan kalkana kadar uyulması gerektiği uyarıları yapılmasına rağmen, kuralları dikkate almayanlar da var.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde, dün akşam yapılan asker eğlencesi ve sokak düğününde koronavirüs tedbirlerine uyulmadı.

Bursa'da asker eğlencesinde korona önlemleri unutuldu VİDEO

EL ELE TUTUŞUP HALAY ÇEKTİLER

Onlarca kişi, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı.

Eğlenceye katılanların el ele tutuşup halay çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüleri izleyenler, tedbirlere uymayanlara tepki gösterdi.

































