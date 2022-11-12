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    Bursa'da asker uğurlama konvoyundaki araçlara tır çarptı: 4 yaralı

    Bursa'da kontrolden çıkan tır, asker uğurlama konvoyundaki 2 otomobile çarptı. 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazanın ardından tır sürücüsü olay yerinden kaçtı.
    • 12.11.2022 - 23:55
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    Bursa'da asker uğurlama konvoyundaki araçlara tır çarptı: 4 yaralı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yenice Köprülü kavşak üzerinde, Akhisar'dan Yeniceköy'e seyir halinde olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, önünde seyir halinde olan asker uğurlama konvoyundaki sürücü Harun Ç. (22) yönetimindeki 16 AVJ 480 plakalı otomobil ve Serhat A. (24) yönetimindeki 34 FEA 497 otomobile çarptı.

    Tır sürücüsü kaçtı

    İHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Tır sürücüsü aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Kaza sonucu 2 araçtaki yolcular Doğukan P. (16), Fırat A. (20), Yusuf G. (19) ve Adem T. (21) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bursa da asker uğurlama konvoyundaki araçlara tır çarptı: 4 yaralı #1

    Polis soruşturma başlattı

    Araçlarda ağır maddi hasar meydana geldi. Kazayı duyan kazazedelerin yakınları olay yerine gelerek yoğunluk yaşattılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.

    Bursa da asker uğurlama konvoyundaki araçlara tır çarptı: 4 yaralı #2


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