İHA
Bursa'da, magandaların terör estirdiği bir gece yaşadı...
Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, asker eğlencesi yapan bir grup genç, şehrin en yoğun caddesi olan Fevzi Çakmak Caddesi'ne gelerek araçlardan indi.
Trafiği kapatıp oyun oynadılar
Askere gidecek olan arkadaşlarını havaya fırlatan grup daha sonra şarkı açarak oynadı.
Sürücüler tepki gösterdi
Trafikte uzun araç kuyrukları olurken sürücüler duruma isyan etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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