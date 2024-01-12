Bursa'da asker uğurlaması yapanlar trafiği kapattı Osmangazi ilçesinde asker uğurlaması yapan bir grup, şehrin en işlek caddesinde yolu kesip oyunlar oynarken trafikte uzun kuyruklar oluştu..

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İHA

Bursa'da, magandaların terör estirdiği bir gece yaşadı...

Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, asker eğlencesi yapan bir grup genç, şehrin en yoğun caddesi olan Fevzi Çakmak Caddesi'ne gelerek araçlardan indi.

Trafiği kapatıp oyun oynadılar

Askere gidecek olan arkadaşlarını havaya fırlatan grup daha sonra şarkı açarak oynadı.

Sürücüler tepki gösterdi

Trafikte uzun araç kuyrukları olurken sürücüler duruma isyan etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)