Bursa'da asker uğurlamasında koronaya meydan okudular

Bursa'da dün gece bir asker uğurlama töreninde koronavirüs tedbirleri ve trafik kuralları hiçe sayıldı. Polisler kuru sıkı tabancasını da ateşleyen gruba adli ve idari soruşturma başlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yüzde 84 artış açıkladığı Bursa'daki korona virüs rakamlarının neden arttığı ortaya çıktı.

81 ilde toplu asker uğurlama törenleri yasaklanırken, Bursa'da vatani görevine gidenleri uğurlayanlar hem koronavirüs tedbirlerine hem de trafik kurallarına uymadığı görüldü.

YOLU KESEREK OYNADILAR, SİLAHLA ATEŞ ETTİLER

Osmangazi ilçesinde konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup genç araçlarıyla girdikleri yolu trafiğe kapattı. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan gençler, yolu keserek oyun oynayıp silahla ateş ettiler.

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SOSYAL MESAFE VE TRAFİK KURALLARI HİÇE SAYILDI

Sosyal mesafe ve maske olmadan konvoy halinde trafiğe çıkan gençler, araçlardan sarkarak tehlikeli anlara davetiye çıkarttı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen ekipleri Avrupa Konseyi bulvarı üzerinde konvoyu durdurarak arama çalışması başlattı.

Yapılan aramada Emre K. da (20) bir adet kurusıkı tabanca bulundu. Kurusıkı tabanca bulundurmaktan yaklaşık 2 bin TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca yaklaşık gruptan 12 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.