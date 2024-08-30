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Bursa'da askerden kaçıp internet kafede yakalandı

Bursa'da askerden kaçıp internet kafede yakalandı Tezkeresine 25 gün kala izin alarak Bursa'ya gelen ve daha sonra birliğine dönmeyen şahıs, internet kafede askeri oyun oynarken yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.