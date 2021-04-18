Bursa'da at yarışı oynayanlara ceza kesildi
Bursa'da koronavirüs tedbirlerine aykırı davranılarak açılan ganyan bayisindeki 22 kişiye para cezası uygulandı.
- AA
- 18.04.2021 - 17:00
Bursa İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki iş hanında faaliyet gösteren bayinin açık olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
69 BİN 300 LİRA CEZA KESİLDİ
Adrese giden ekipler, at yarışı oynayan 22 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 69 bin 300 liralık ceza tutanağı düzenledi.
Ekipler, ganyan bayisi hakkında da tutanak tuttu.